Milano, vigilante accoltellato fuori dal McDonald’s

- Redazione - E' stato prima accoltellato alla schiena, poi si sono accaniti su di lui con calci e pugni; è accaduto ad un addetto alla sicurezza del McDonald's, nella centralissima galleria Ciro Fontana, a pochi passi dal Duomo di Milano. L'uomo, un 29enne albanese con cittadinanza italiana, aveva allontanato dal locale un gruppo di ragazzi presumibilmente nordafricani, compresi tra i 20 ed i 30 anni, che stavano infastidendo i numerosi clienti presenti ai tavoli. Il gruppo è così uscito, ma non si è mai allontanato troppo dall'ingresso, anzi ha aspettato che il vigilante uscisse per poi circondarlo e consumare la sua vendetta: uno di loro ha estratto un coltello, quindi dopo il ferimento ed il violento pestaggio si sono dileguati rapidamente. Successivamente all'allarme, dato da una signora, sono arrivate le volanti e l'ambulanza che ha portato la vittima al Policlinico; le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Adesso sarà la polizia a dover far luce sull'accaduto, proprio per questo si fa affidamento sulle immagini delle telecamere e sulle testimonianze di chi era presente.



03/12/2017