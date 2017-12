Nadia Toffa, le prime parole: “Ho preso una bella botta, ma tengo duro”

- Redazione - "... Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino... ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me... Torno presto." Sono queste le prime parole di Nadia Toffa, affidate alla pagina delle Iene di Facebook e ad una foto con le dita in segno di vittoria, dopo il malore che l'ha colpita sabato pomeriggio mentre si trovava in un albergo di Trieste. Buone notizie dunque dalla 38enne, notizie che rassicurano fan e amici, in apprensione per le sue condizioni di salute, che fortunatamente sembrano migliorare. Nonostante la ripresa, la dinamica conduttrice, resta ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, ma non è in pericolo di vita.

