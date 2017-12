Napoli. Folle scaraventa un poliziotto giù dalle scale

-Redazione- Non si capisce ancora il perché, cosa abbia fatto scattare nella testa di un vagabondo alla stazione centrale di Napoli il desiderio di aggredire la caserma di polizia ferroviaria e avventarsi contro gli agenti al suo interno.

I fatti risalgono all'8 dicembre, giorno dell'Immacolata concezione

. L'uomo, secondo le prime indagini sotto effetto di droga, si scaglia contro il portone del Compartimento della Polfer, sferrando calci e pugni contro la porta. Riesca ad entrare e si trova davanti sette agenti. Scatta una colluttazione violenta. Il vagabondo, braccato, riesce a colpire e ferire uno dei poliziotti fino a spingerlo giù per le scale, rischiando di trasformare un normale pomeriggio di festa in una tragedia.

"È solo la conferma di ciò che si temeva prima o poi sarebbe accaduto – attaccaGiuseppe Raimondi, Segretario Generale Provinciale del Sindacato di Polizia Coisp -Oggi si piange un poliziotto ferito senza alcun biasimo da parte della Politica o dell’opinione pubblica in merito, ma se gli agenti avessero, giustamente, reagito in modo diverso e ad essere finito giù per le scale fosse stato il folle aggressore, mi chiedo cosa sarebbe successo?".

Il poliziotto ferito è stato portato all'ospedale dove è stato medicato. La foto delle bende a testimoniare quanto successo. "Critichiamo l'inerzia delle Istituzioni e della Politica in merito ad una decisa reazione", continua il Coisp che chiede "provvedimenti più decisi" per "punire in modo esemplare gli autori di certi comportamenti. Ribadiamo e chiediamo la certezza e la severità della pena".

11 dicembre 2017