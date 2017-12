Non è Cosa Nostra, è cosa miserabile

-Franco Di Carlo- Nel constatare come si è ridotta l’organizzazione mi verrebbe da definirla disorganizzazione.

A seguito dell’arresto di Maria Angela Di Trapani, figlia di un capomafia e moglie dello storico boss Salvino Madonia. Emerge dall'indagine dei carabinieri, coordinata dalla Dda di Palermo, che ha portato all'arresto di 25 persone accusate di mafia, estorsione, favoreggiamento e ricettazione.

Con piacere apprendo che hanno cominciato ad imbarcare addirittura mogli, sorelle, carabinieri, come è accaduto a Bagheria.

Operazione antimafia dei carabinieri di Palermo dell’ottobre scorso: arrestati 16 esponenti di spicco del mandamento mafioso di Bagheria. L'accusa era di associazione di tipo mafioso ed estorsioni ai danni di imprenditori locali.

Un boss, Pino Scaduto, ha ordinato l’assassinio della figlia perché innamorata di un carabiniere, seppure convivente con un altro “picciotto”. E che lo stesso boss possa chiedere di eseguire di spazzare via l’onta di un presunto e perduto onore dando l’ordine di uccidere tutti al figlio. Un ragazzo di trent’anni obbligato così a sparare alla sorella.

Sentire, in questo ultimo periodo, che all’interno della nuova sedicente Cosa Nostra ci sono magnaccia, spacciatori di droga, provoca in me un moto di ribrezzo, è vomitevole.

Così come sono vomitevoli i discorsi delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emerge che vengono costretti a pagare il pizzo ogni sorta di bottegai: bar, ristoranti, panellari, ambulanti, stigghiolari (venditori in strada di budella arrostite).

Ho l’impressione di assistere ad una guerra tra poveri, l’antitesi del proverbio “Cane non mangia cane” in quanto ora i cani, la povera gente, si mangia tra di loro.

Vorrei che questi miserabili, definiti impropriamente mafia, o Cosa Nostra, cosa miserabile, cosa di ladruncoli e magnaccia, ma lontana dalla mafia, quella vera, quella storica.

Perché la mafia è altra cosa e da parecchio tempo ha preso le distanze da questo soggetto che ne usurpa il nome.

Questa è gente che sfrutta le donne per ignobili fini, che costringe la povera gente a pagare il pizzo: non riesco a definirli altrimenti che miserabili che vivono alle spalle della povera gente.

Non esiste più la vera mafia, quella Cosa Nostra di cui facevano parte avvocati, medici, imprenditori, politici e nobili.

In alcune zone della Sicilia anche massoni ed intellettuali.

Ora, nessuna di queste categorie intende avere a che fare con un’organizzazione ridotta al lumicino, pur rimanendo culturalmente mafiosi e continuando a fare gli stessi affari di un tempo.

Oramai, i figli e i nipoti dei vecchi boss, tutti laureati e massoni, hanno rivolto le loro attenzioni verso settori più redditizi. Nessuno di loro vuole appartenere a questa Cosa Nostra, né carne né pesce, formata da individui che nulla hanno a che fare con quella di un tempo.

Non è nostalgia la mia, e mi rivolgo a colore che maligneranno leggendo le mie considerazioni.

Schifo mi faceva allora ed altrettanto ora, l’organizzazione che meritava il titolo di mafia, potente e capace attraverso la corruzione ed il terrore di manovrare qualsiasi tipo di istituzione e di sostituirsi ad uno Stato assente e complice.

9 dicembre 2017