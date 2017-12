Palermo. Le Iene a casa del deputato: denunciato l’inviato

-Redazione- Il deputato regionale Edy Tamajo, indagato per voto di scambio dalla procura di Palermo, ha sporto denuncia contro Ismaele La Vardera, giornalista de Le Iene e ex candidato a sindaco di Palermo, che nel giorno della festa dell'Immacolata, si è presentato a casa del deputato "invadendo la mia privacy familiare e 'provocando' la mia famiglia per 'fare notizia'".

Ad annunciare la denuncia è stato lo stesso Tamajo con un post sul suo profilo Facebook nel quale, il giorno prima, aveva raccontato quanto avvenuto.

"Come vi avevo preannunciato - scrive il deputato - stamattina mi sono recato con mia moglie, presso la stazione dei Carabinieri di Partanna Mondello... Indovinate chi mi aspettava fuori? Ismaele La Vardera con gli operatori delle Iene. E' inutile ribadirvi l'atteggiamento 'provocatorio' riservato a me e a qualche mio conoscente che si trovava fuori dal comando. I Carabinieri hanno verificato in diretta l'atteggiamento persecutorio verso la mia persona... Tutto comunque evidenziato nella denuncia. Non mi fermerò più per rispetto alla mia famiglia ed ai miei amici" conclude.

Sempre sul suo profilo, ieri Tamajo aveva detto di essere pronto a passare "all'attacco".

"Domani sporgeremo regolare denuncia contro questo soggetto e contro anche qualche altro giornalista (che riesce stranamente ad avere notizie riservate sull'indagine) che si è divertito a scrivere e calcare la penna - scrive -. Ho sempre detto di avere piena e totale fiducia nella procura di Palermo che giustamente fa le sue indagini, volevo stare in religioso silenzio fino alla chiusura delle indagini, ma adesso 'contrattacco' contro qualche giornalista che si è divertito... Ho voglia di divertirmi anch'io".

