Pericolo gelicidio, è allerta meteo

- Redazione - Già da oggi una nuova perturbazione atlantica, con un massiccio rinforzo di aria fredda continentale, farà il suo ingresso sulle regioni nord-occidentali del nostro Paese, dove non si esclude il gelicidio (la precipitazione di pioggia gelata); in tutte le situazioni in cui si ha una massa d'aria molto tiepida, che sovrasta una più fredda sottostante, possono verificarsi le condizioni ideali ad avere la pioggia che non appena arriva a contatto con il suolo congela. Generalmente questo fenomeno, molto pericoloso anche perchè praticamente invisibile, è relativamente frequente nelle pianure centrali degli Stati Uniti, mentre nel nostro paese è decisamente più occasionale, ma in questi giorni il rischio potrebbe essere maggiormente concreto, con conseguente pericolo per la circolazione stradale. Gli esperti consigliano la massima attenzione e prudenza per le strade, soprattutto in caso di precipitazioni.

Intanto il maltempo andrà ad estendersi con un morsa stretta di temporali, nubifragi, freddo e ancora neve, vento e mareggiate, su tutte le regioni del Nord e su parte del Centro, dando luogo a precipitazioni localmente intense, anche nevose fino a bassa quota sul settentrione, con progressivo rinforzo della ventilazione fino alle regioni del centro. La Protezione Civile per la giornata di oggi ha emesso Allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Liguria, Toscana. Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico diffuso su Emilia Romagna e allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico anche su Toscana e Calabria. Inoltre si prevedono nevicate al di sopra dei 200-400 metri con sconfinamenti fino a quote di pianura, su Valle d’Aosta, in estensione a Lombardia, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sui settori alpini e prealpini e con quota neve in graduale rialzo a partire dalla serata di domani, specie sulle regioni centro-orientali. Attesi anche venti fortissimi di Libeccio e Ostro, con raffiche fino a 100/110 km/h.

10/12/2017