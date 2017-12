Piero Grasso candidato premier con Liberi e Uguali

-Redazione- E' l'articolo 3 della Costituzione il centro della "nuova proposta" politica che parte dall'assemblea nazionale per la nuova lista unitaria di sinistra che comprende Mdp, Sinistra Italiana e Possibile. In un intervento conclusivo frequentemente interrotto dagli applausi e dalle standing ovation della platea il presidente del Senato Pietro Grasso, leader della nuova formazione, ha dato il segno dell'identità politica leggendo il secondo comma di quell'articolo:

"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

"Vedo - ha detto commentando gli applausi - che ancora la Costituzione ha dei fans, mi fa piacere, sono gli stessi fans che l'hanno difesa e sono gli stessi che si mobiliteranno insieme a noi in questo percorso. Ora tocca dimostrare che le istituzioni sono di tutti, che fare politica è un orgoglio e non un vergogna, ripartiamo dai principi fondamentali, è questa la nostra sfida, batterci perché tutti, nessuno escluso siano liberi e uguali, liberi e uguali, liberi e uguali!". Concetto ripetuto e che dovrebbe essere il nome della lista per "Grasso presidente".

"C'è un'onda nera che monta a partire dalle periferie delle nostre città e allora è lì che dobbiamo tornare, e da lì dobbiamo ripartire. Il nostro è un progetto più grande di come lo hanno raccontato e se ne accorgeranno presto", ha aggiunto Grasso. "Non lasciamoci intimorire da chi parla di favore e ai populisti e voto utile: l'unico voto utile è quello che costruisce una rappresentanza democratica per portare in Parlamento le speranze e i bisogni di quella metà d'Italia che non vota".

3 dicembre 2017