Planet Earth II. L’incredibile spettacolo del mondo animale

-Gianfranco Broun- La natura è capace di offrire i più incredibili spettacoli, di raggiungere livelli che neanche un film ricco di elaborati effetti speciali e dal serrato ritmo narrativo potrebbe in qualche modo eguagliare. La semplicità non è l'unico segreto di questo successo: ci sono anche milioni di anni di evoluzione che hanno portato gli animali ad affrontare una lotta per la sopravvivenza con in palio la possibilità di continuare a esistere, non tanto come individui quanto come specie. Dopotutto per alcuni il segreto della vita è proprio quello: cercare l'immortalità se non sul proprio corpo almeno attraverso la propria progenie.

Planet Earth II è un documentario strepitoso firmato dalla Bbc, uno di quei lavori che unisce la magnificenza di immagini uniche all'esplorazione della vita animali in alcuni degli habitat che la Terra offre: le isole quali ecosistemi unici influenzati in maniera minima da elementi esterni, le vette montane dove le risorse sono scarse e la natura lancia una costante sfida alla sopravvivenza, le brulicanti giungle dove una moltitudine di animali si raffronta in una continua lotta per la vita, gli estesi deserti in cui la vita stessa sembra erroneamente quasi completamente assente, le vaste praterie dove gli spazi sono sconfinati e l'orizzonte si staglia a chilometri di distanza e infine le città, un nuovo ambiente in cui gli animali hanno imparato a vivere adattandosi alle situazioni artificiali create dagli onnipresenti insediamenti umani.

Il viaggio di Planet Earth II si compone di scene di grande effetto che grazie anche alla versione 4k, che si accompagna con il più diffuso blu-ray, permette di osservare la lotta per la sopravvivenza in altissima definizione, con immagini tanto nitide quanto pulite. Ad accompagnare l'ottimo reparto video ci pensa anche una sezione audio che si compone di un 5.1 Dts-Hd Master Audio su ogni episodio, ciascuno con una durata che si attesta intorno ai cinquanta minuti.

L'edizione italiana proposta da Koch Media offre all'interno del cofanetto anche un piccolo booklet in cui sono stampate alcune fotografie selezionate tra gli animali che si andranno a conoscere all'interno del documentario, si tratti di pinguini, di iguane, di rane o di aquile.

Titolo: Planet Earth II

Distributore: Koch Media