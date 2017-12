Roma. Affitto solo ad italiani

-Redazione- Sembra di tornare indietro agli anni Sessanta.

Ai cartelli di "non si affitta ai meridionali", appesi sui muri dei palazzi al Nord, meta di tante famiglie in cerca di fortuna e, soprattutto, di lavoro in fabbrica. Appartamenti, ma anche camere, affittate a studenti universitari della vicinissima università La Sapienza, "siamo a 10/15 minuti", ma non a stranieri.

'Affitto a italiani' si legge nel titolo nell'annuncio che, da subito sgombra il campo a possibili fraintendimenti, "niente stranieri, droga, ospiti e animali", e propone due stanze di circa 18 metri quadri, "silenziosissime e luminosissime" nel quartiere multietnico del Pigneto, scelto da Pasolini per alcune scene dell'Accattone e da Rossellini per Roma città aperta

. Il prezzo? 320 euro per il posto letto, uso doppia, mentre se la si vuole affittare come singola il costo lievita a 460 euro. "Ovviamente in nero", ci segnala Chiara, studentessa romana dell'ateneo capitolino, che si è imbattuta nell'annuncio: "Ho chiamato e mi ha anche detto che non è regolare, avvisandomi che difficilmente riuscirò a trovare qualcosa di registrato...".

Sul volantino, però, fa notare la ragazza ridendo con una punta d'amarezza, il proprietario scrive anche che offre e chiede "SERIETA'", oltre al "rispetto delle regole DI TUTTI" e "condivise DA TUTTI".

9 dicembre 2017