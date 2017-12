Sassari. Coppia travolta e uccisa alla fermata dell’autobus

-Redazione- Travolti e uccisi alla fermata dell’autobus.

E’ successo a Sassari, in viale Porto Torres, dove Salvatore Satta, 76enne originario di Patada, e la moglie 62enne, Giovanna Satta di Cheremule, stavano aspettando l’autobus.

Improvvisamente un furgone, condotto da un 38enne, è piombato addosso alla coppia uccidendo l’uomo e riducendo in fin di vita la donna, morta poco dopo. Immediato l’intervento del personale del 118 che ha tentato invano di rianimare il 76enne sul posto e ha trasportato in ospedale la moglie, purtroppo invano.

Secondo quanto emerge dagli esami di laboratorio eseguiti all'ospedale Ss. Annunziata di Sassari subito dopo l'incidente alla periferia del capoluogo turritano, l'uomo alla guida del furgone non era ubriaco e neppure sotto effetto di stupefacenti.

Il 38enne, probabilmente colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo e dopo aver sradicato il cartello della fermata dell'autobus ha investito la coppia, residente a Sassari.

I coniugi sono praticamente morti a causa del violentissimo impatto mentre il furgone si è fermato al lato opposto della carreggiata, urtando un'altra auto che proveniva in senso contrario.

A carico dell'uomo alla guida, che si trova ricoverato, e comunque piantonato in ospedale, non sono state ancora formulate accuse in attesa degli esami clinici sulle sue condizioni di salute.

