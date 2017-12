Speciale LC&G17 – Il nuovo fumetto per ragazzi di Kirkman

-Gianfranco Broun- Che il nome di Kirkman sia ormai indissolubilmente legato al mondo di The Walking Dead è innegabile. La sua saga zombie è diventata una delle più amate serie a fumetti nonché una delle più apprezzate serie televisive di questi ultimi anni. Ma l'autore ha all'attivo molti altri lavori, alcuni dei quali ancora in corso di pubblicazione. Tra questi Super Dinosaur, un fumetto capace di estrapolarsi dai classici titoli che affollano edicole e fumetterie per assestarsi in una propria anomala realtà.

Firmata da quella Skybound che è la casa editrice fondata dallo stesso autore e che sta serializzando diversi fumetti interessanti, Super Dinosaur è un'opera che unisce elementi super-eroistici all'impiego di alta tecnologia robotica mettendo in campo il meno abitudinario utilizzo di dinosauri, qui intelligenti e parlanti. Il risultato è una storia che si rivolge soprattutto a un pubblico molto giovane e che per questo ne utilizza i classici cliché: uno scienziato buono, un giovane eroe, una base segreta, uno scienziato malvagio, armi estremamente potenti, una fonte di energia tanto potente da poter soddisfare le esigenze di una città e al contempo distruggerla e infine tanti nemici da combattere.

Protagonisti sono il piccolo e geniale Derek e il suo più grande amico, un tirannosaurus rex parlante e appassionato di videogiochi. La routine del trio viene interrotta dall'arrivo di una nuova famiglia chiamata a trasferirsi nella base segreta per fornire supporto nelle riparazioni delle componenti tecnologiche. Se la coppia di genitori sembrano essere da subito una forza aggiunta al gruppo, le due figlie smuovono le acque, costringendo la ricerca di un nuovo equilibrio di gruppo.

Con una capacità rara che Kirkman ha già ripetutamente dimostrato di possedere e saper impiegare, oltre alla trama principale si sviluppano anche altre vicende parallele intriganti. Il ritmo della storia è incalzante, l'azione ridondante, i dialoghi semplici ma d'effetto, il tratto di Jason Howard perfetto per il genere, pulito ma dettagliato, i colori pieni e carichi, tanto che Super Dinosaur in questo primo volume sembra suscitare buone aspettative per il futuro. Di fatto però è una storia per ragazzi e quando ci si immerge tra le sue pagine è una considerazione da tenere a mente, visto che l'opera si rivelerà così un'ottima evasione dalla realtà ma con elementi volutamente semplici proprio per necessità dettate dal target di riferimento.

Titolo: Super Dinosaur

Autore: Robert Kirkman, Jason Howard

Editore: Salda Press