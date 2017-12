Speciale LC&G17 – Il ritorno di Alien… romanzo

-Maurizio Di Gioia- Cosa succede quando si unisce Alien, la saga fanta-horror più famosa di sempre, a uno scrittore come Alan Dean Foster, autore capace di dar vita a saghe letterarie come Humanx Commonwealth e Dinotopia oltre che ad aver trasposto importanti serie televisive e cinematografiche, si pensi a Star Trek, Star Wars, Terminator e Transformers? Il risultato è già noto: nasce l'adattamento del primo capitolo della saga dello xenomorfo per antonomasia, quella stessa pellicola che aveva visto la regia di Ridley Scott.

La storia è ben nota: il rimorchiatore interstellare Nostromo è in viaggio nello spazio profondo in direzione della Terra quando i membri dell'equipaggio vengono risvegliati anticipatamente dallo stato di ibernazione necessario per l'ipersonno. Colpa di un allarme attivatosi sulla nave a seguito della ricezione di un messaggio di soccorso che costringe a una forzata deviazione. E' solo l'inizio di un incubo che porterà il personale a bordo della Nostromo a scoprire la fatale razza degli Alien, creature tanto violenti quanto letali.

Il romanzo di Alien mancava dalle librerie italiane da un po' di tempo: certamente imperdibile sia per gli amanti della fantascienza che per quelli della saga, la nuova edizione pubblicata dalla Kappalab è un piacevole ritorno per uno di quei titoli che dovrebbe essere sempre disponibile. Tanto più che l'adattamento di Alan Dean Foster è una garanzia di qualità capace di risultare scorrevole e di discostarsi leggermente anche dalla nota pellicola cinematografica.

Titolo: Alien

Autore: Alan Dean Foster

Editore: Kappalab