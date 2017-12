Speciale LC&G17 – Il ritorno di Labyrinth

-Maurizio Di Gioia- Quando si parla di Labyrinth si fa riferimento al film con Jennifer Connelly e con David Bowie, quel film che è stato sceneggiato da Terry Jones. E' un'opera che è stata capace di diventare un cult del fantasy, un punto di riferimento del genere grazie alle sue peculiari caratteristiche che l'hanno di fatto reso unico.

A. C. H. Smith è stata la penna che ha raccontato le vicende di Sarah in un romanzo che la Kappalab propone al pubblico italiano in un'edizione integrale accattivante in quanto contenente al fondo della storia anche delle illustrazioni firmate da Brian Froud e delle note di produzione dello stesso Jim Henson.

Difficile non conoscere la storia di Labyrinth. Sarah non riesce ad accettare la sua nuova situazione familiare e per questo si rifugia spesso dalla realtà dentro un mondo di fantasia. Il suo desiderio di liberarsi del fratellino viene esaudito quando Jareth, il re dei goblin, rapisce il piccolo. La ragazza, per trarlo in salvo avrà solo tredici ore di tempo in cui affrontare un labirinto colmo di pericoli e trappole.

A differenza del film, all'interno del romanzo tutti i nomi sono rimasti quelli della versione originale, senza alcun adattamento come fu invece per la pellicola cinematografica.

Titolo: Labyrinth

Autore: A. C. H. Smith

Editore: Kappalab