Speciale LC&G17 – Strange Fruit. E se chi potesse salvarti avesse la pelle diversa dalla tua?

-Gianfranco Broun- Nel 1927 gli Stati Uniti dovettero fare i conti con quella che è ancora oggi considerata la peggior alluvione mai registrata su suolo americano. Il Mississippi e i suoi numerosi affluenti ruppero gli argini in molteplici punti inondando il territorio circostante e provocando ingenti danni negli stati che attraversavano con il loro irruente corso.

Il 1927 è però anche un anno che si inserisce in quel difficile periodo storico in cui gli States dovevano fare i conti con un diffuso razzismo, un'epoca in cui i bianchi avevano il controllo e il potere del governo e i neri dovevano sottostare perché considerati inferiori, disprezzati a tal punto da essere ghettizzati. Il colore della pelle determinava la possibilità di avere successo nella vita e di fare carriera. Erano tempi bui. Erano tempi lontani, forse.

Strange Fruit racconta di quei giorni. Racconta di quando Chatterlee rischiava di essere travolta dalla forza di un fiume in piena, quello stesso Mississippi tanto amato da Mark Twain, e che per trovare salvezza necessitava della massacrante manodopera di centinaia di uomini. Un lavoro duro che doveva essere ovviamente svolto da uomini di colore coordinati da uomini dalla pelle bianca.

In una disperata corsa contro il tempo, l'aiuto più prezioso potrebbe essere quello che arriva dal cielo: un uomo appena comparso è dotato di un marchingegno che ne potenzia la forza tanto da renderlo candidato perfetto a salvare la comunità di Chatterlee. Peccato però che abbia il colore della pelle sbagliato e che sia malvisto da buona parte degli abitanti bianchi della zona.

Il fumetto del Boom! Studios fa pensare. Scritto in maniera intelligente e disegnato con grande maestria, Strange Fruit ha un'impostazione registica di qualità e si arricchisce di scelte coraggiose che affrontano il problema in modo diretto e schietto, senza futili giri di parole e senza seguire il politicamente corretto che avrebbe inficiato le intenzioni degli autori a riproporre la quotidianità del tempo. Insulti ed epiteti razzisti si accompagnano a comportamenti e sguardi discriminatori che ricalcano perfettamente la società degli anni venti. Jones e Ward riescono poi a unire alla riflessione anche quel pizzico di ironia che trasforma il loro lavoro in un prezioso volume intelligente e accattivante che, proprio per le tematiche e il modo di affrontarle, ha richiesto esperienza e maturità ad entrambi gli autori.

Titolo: Strange Fruit

Autori: J. G. Jones, Mark Waid

Editore: Panini Comics