Straziante, orso bianco muore di fame. Ecco come il cambio di clima rovina il pianeta

- Redazione - Sono immagini strazianti, che si commentano da sole e fanno riflettere, lo stesso Paul Nicklen, 49 anni, co-fondatore e direttore di SeaLegacy, nonchè autore del filmato, insieme a tutto il suo team ha dichiarato "Questo video è stata una delle cose più difficili da riprendere. Avevamo tutti quanti le lacrime agli occhi. L'orso bianco stava cercando del cibo, nella spazzatura, per sfamarsi. Nel filmato lo si può vedere rosicchiare l'imbottitura bruciata di un sedile di motoslitta. E' stato terribile e scioccante. Il primo istinto è stato quello di aiutarlo, di salvarlo, - ha aggiunto, replicando a chi lo ha accusato di aver ripreso l'orso senza intervenire - ma i muscoli delle sue zampe erano irreparabilmente atrofizzati, senza contare che non avevamo carne di foca con noi". L'animale, dopo essersi accasciato a terra ormai stremato, è morto in agonia poche ore dopo. Durante l'estate gli orsi possono stare diversi mesi senza mangiare, aspettando che il ghiaccio solidifichi. Ma poichè il ghiaccio stesso si sta sciogliendo, a causa del surriscaldamento globale del pianeta, il periodo di digiuno si prolunga: senza ghiaccio non ci sono foche e senza foche gli orsi muoiono di fame.

(ATTENZIONE LE IMMAGINI CHE SEGUONO POTREBBERO URTARE LA SENSIBILITA')