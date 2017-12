Val Susa. Assalto al cantiere Tav: arrestati tre antagonisti

-Redazione- Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e possesso ed esplosione di ordigni e materiali esplodenti i tre manifestanti arrestati nella notte in Valle di Susa, nei pressi del cantiere della Tav di Chiomonte.

Si tratta di Umberto Raviola, 27 anni, uno dei leader del centro sociale torinese Askatasuna, di Alice Scavone, antagonista 25enne dello stesso centro sociale, e di Cesare Cerulli, esponente 25enne del centro sociale Newrotz di Pisa, tutti già noti alle forze dell'ordine per manifestazioni di piazza degenerate in episodi di violenza.

Vestiti di scuro e travisati, i tre sono stati sorpresi nella zona est del cantiere di Chiomonte dalla Digos di Torino, appostata nei boschi della zona per prevenire attacchi e intrusioni. L'assalto in occasione della tradizionale 'passeggiata' No Tav dell'8 dicembre, anniversario degli scontri di Venaus di 12 anni fa, a cui hanno preso parte circa duecento manifestanti.

9 dicembre 2017