Vergogna Vittorio Sgarbi: “Di Matteo non è un eroe: Riina è morto e lui è stravivo”

-R.C.- Continua senza soluzione di continuità la gara a chi sproloquia le nefandezze più bieche.

Dopo Facci è la volta di Vittorio Sgarbi.

“Le minacce di morte del boss mafioso Totò Riina al pm Antonino Di Matteo «lo hanno reso un eroe nazionale” e lui “ha continuato a cavalcare questa vicenda a vantaggio del suo eroismo”.

E ancora.

.”Di Matteo non è un martire, tanto è vero che Riina è morto e lui è stravivo”.

Frasi inaccettabili pronunciate dal neo assessore siciliano ai Beni Culturali che rincara la dose “Fiammetta Borsellino lo ha denunciato per avere depistato il processo a suo padre, e si continua a rendere eroe uno come Di Matteo. Non voglio che nessun magistrato, tranne Falcone e Borsellino, venga indicato come eroe senza che lo sia”..

Nessun commento da parte di Antonino Di Matteo se non un lapidario “Non intendo replicare a questo signore che, per affermazioni dal contenuto molto simile, è già stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata nei miei confronti”

“Le parole Di Sgarbi sono inaccettabili, spero che Musumeci abbia il coraggio di prendere le distanze da questa vergogna, gli ritiri le deleghe e lo mandi via, a questo punto è inaccettabile anche la sua presenza come assessore di questa Regione”.

. Lo ha scritto Giancarlo Cancelleri in un post su Facebook.

”Musumeci deve scegliere con chi stare, con Nino Di Matteo e la lotta alla mafia o con Sgarbi e chi infanga e offende la storia degli eroi antimafia di questa terra e chi oggi rappresenta la migliore presenza dello Stato. A Nino Di Matteo la mia solidarietà e quella di tutto il gruppo parlamentare del M5S all’Ars”.

5 dicembre 2017