Yemen. Assassinato l’ex presidente Abdullah Saleh

-Redazione- L’emittente televisiva ufficiale del movimento ribelle yemenita Houthi ha annunciato la morte dell’ex presidente Ali Abdullah Saleh.

I ribelli sciiti hanno diffuso un video in cui viene mostrato quello che loro identificano come il cadavere dell’ex presidente yemenita. È avvolto in una coperta e viene caricato a bordo di un pickup dai militanti che esultano per la sua uccisione.

Secondo le versioni fornite dai combattenti, e riprese da diversi canali tra cui anche Al Jazira, il convoglio di Saleh sarebbe stato intercettato e fermato mentre tentava di lasciare la città in seguito all’esplosione dell’abitazione dell’ex presidente.

Le immagini, che ricordano molto quelle dell’assassinio del dittatore libico Muammar Gheddafi, nel 2011, sono state riprese anche dai canali arabi e stanno facendo il giro del web.

4 dicembre 2017